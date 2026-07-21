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Политолог Дудаков: глава ФБР Патель приедет в Россию из-за "Рашагейта"

Политолог Дудаков: глава ФБР Патель приедет в Россию из-за "Рашагейта"

www.globallookpress.com/Bonnie Cash - Pool via CNP/Keystone Press Agency Визит главы ФБР Кэша Пателя в Россию может быть связан с расследованием мнимого вмешательства РФ в выборы президента США в 2016 году.

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