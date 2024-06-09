Опыт применения ОТРК «Искандер-М» в Спецоперации

"Искандер" с баллистической ракетой на позиции, январь 2024 г. С первых дней Спецоперации части ракетных войск и артиллерии активно используют оперативно-тактические ракетные комплексы 9К720 «Искандер-М».
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