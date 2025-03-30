В Сакраменто открылось Генеральное консульство Молдовы

Вице-премьер-министр, министр иностранных дел Михаил Попшой принял участие в открытии Генерального консульства Молдовы в Сакраменто, что является важным шагом для усиления поддержки, оказываемой гражданам РМ в Соединенных Штатах Америки.
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