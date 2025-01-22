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Shaman и Екатерина Мизулина продолжают провоцировать слухи о романе

Shaman и Екатерина Мизулина продолжают провоцировать слухи о романе

Шаман и Екатерина Мизулина вместе вышли в свет Пара посетила премьеру спектакля «Настоящие» Фото: соцсети Shaman 33-летний певец Ярослав Дронов, более известный как Shaman, и 40-летняя глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина вновь дали повод для обсуждений.

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