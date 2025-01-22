Shaman и Екатерина Мизулина продолжают провоцировать слухи о романе

Шаман и Екатерина Мизулина вместе вышли в свет Пара посетила премьеру спектакля «Настоящие» Фото: соцсети Shaman 33-летний певец Ярослав Дронов, более известный как Shaman, и 40-летняя глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина вновь дали повод для обсуждений.