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Минтранс Подмосковья выпустил предупреждение владельцам самокатов

Минтранс Подмосковья выпустил предупреждение владельцам самокатов

Сезон арендных поездок позади, частников просят учитывать погоду и не ездить вдвоем.Подмосковный минтранс решил проявить заботу о владельцах средств микромобильности.

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