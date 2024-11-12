В Строгине жители изгнали управляющую компанию

Поставлена жирная точка в громком коммунальном скандале в Строгине. Сразу восемь домов на улицах Твардовского, Таллинской и на Строгинском бульваре перешли из-под управления частной управляющей компании в ГБУ «Жилищник района Строгино».
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