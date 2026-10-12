Мирзиёев поручил ускорить строительство Нового Ташкента и переезд министерств

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил ускорить строительство Нового Ташкента, начать переезд остальных министерств и государственных организаций, а также упростить условия для частных инвесторов.
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