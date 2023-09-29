В Подмосковье полицейские пресекли нарушения миграционного законодательства

Сотрудниками полиции МУ МВД России «Щелковское» в рамках оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение незаконной миграции, проверены объекты строительства, торговли, общежития и жилого сектора, расположенные на территории обслуживания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии