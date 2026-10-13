Пенальти «Краснодара» не реализован, решающие голы «Факела» на 69-й и 81-й минутах вывели команду на 3-е место в группе В.
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