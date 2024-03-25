Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 092 подписчика

Теракт (жертв больше, чем на Дубровке в 2002-м) актуализирует вопрос о возвращении смертной казни

Теракт (жертв больше, чем на Дубровке в 2002-м) актуализирует вопрос о возвращении смертной казни

Как известно, после присоединения Российской Федерации к Совету Европы и подписания протокола №6 к Конвенции о защите прав человека в 1997 году в стране был введён мораторий на казни.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх