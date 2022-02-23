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«Ред Булл» впервые показал новый болид RB18

«Ред Булл» впервые показал новый болид RB18

Команда «Ред Булл» впервые показала свой настоящий болид RB18 – когда Макс Ферстаппен выехал на трассу по ходу первого дня предсезонных тестов в Барселоне.

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