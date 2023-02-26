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Золотой фрод: в РФ предупредили об отмывании денег через драгметаллы

Золотой фрод: в РФ предупредили об отмывании денег через драгметаллы

Финразведка и ЦБ предупредили о рисках отмывания денег и вывода их за рубеж через драгметаллы. Рекомендации повысить контроль за такими сделками уже направлены в кредитные организации, сообщили «Известиям» в Банке России и Росфинмониторинге.

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