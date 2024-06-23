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    андропов вывел всех Славян из руководства КГБ и  последствие беловежский сговор и не нашлось ни одного  среди КГБ кто...Мы не забудем!

Мы не забудем!

Мы не забудем!

Русский актёр Василий Лановой: "В Европе журналисты мне в лицо говорили: "Что вы со своей Победой носитесь? Вот мы уже забыли".

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Комментарии
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лина любимцева
Правильно ответил Василий Лановой!! Умница и красавец. Мы его помним, любим, уважаем!! И как  талантливого актера, и как человека!!! СВЕТЛАЯ  ЕМУ ПАМЯТЬ!!!
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11 час.
лл
лина любимцева
Ну так в КГБ взращивалась ненависть к СССР и коммунистам при Андропове. Это последствия антисоветского  воспитания... Воспитаньице так и прет!!! И что с телом Ленина? Столько лет держали. Уже, поди,  в труху превратилось? С этих станется...
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11 час.
сергей отказ от доллара и срочно
андропов вывел всех Славян из руководства КГБ и  последствие беловежский сговор и не нашлось ни одного  среди КГБ кто бы завалил этих Выродков Гореть им в АДУ Вечно
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2 час.

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