Мы не забудем!

лина любимцева Правильно ответил Василий Лановой!! Умница и красавец. Мы его помним, любим, уважаем!! И как талантливого актера, и как человека!!! СВЕТЛАЯ ЕМУ ПАМЯТЬ!!!

лл лина любимцева Ну так в КГБ взращивалась ненависть к СССР и коммунистам при Андропове. Это последствия антисоветского воспитания... Воспитаньице так и прет!!! И что с телом Ленина? Столько лет держали. Уже, поди, в труху превратилось? С этих станется...