Уимблдон. Квалификация. 2-й круг. Рахимова сыграет с Монтгомери, Эрика Андреева – с Папамихаил, Тихонова – со Стародубцевой

«Уимблдон» Лондон, Великобритания 1 – 14 июля 2024 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 50 000 000 фунтов Открытые корты, трава Квалификация Второй круг Камилла Рахимова (Россия, 10) – Робин Монтгомери (США) Эрика Андреева (Россия, 5) – Деспина Папамихаил (Греция) Анастасия Тихонова (Россия) – Юлия Стародубцева (Украина) Анастасия Захарова (Россия) – Гергана Топалова (Болгария) Оксана Селехметьева (Россия) – Рената Сарасуа (Мексика, 3).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Американцам по барабану на всех остальных. Для большинства Беларусь, Украина, Казахстан – это все Россия. С нелюбовью не сталкивался». Экс-игрока «Остина» Сарамутин о США
- Буре поздравил Зюганова с 80-летием и присвоением звания Героя Труда: «Горжусь многолетней дружбой!»
- Макдэвид остался без очков при 5 шайбах «Эдмонтона» в 6-м матче финала. У Коннора не было бросков в створ
Свежие комментарии