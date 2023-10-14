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Аргументы и Факты

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В МИД заявили, что Россия вынуждена учитывать ядерный арсенал Запада

В МИД заявили, что Россия вынуждена учитывать ядерный арсенал Запада

Глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил, что российская сторона вынуждена учитывать совокупный ядерный арсенал США, Великобритании и Франции, передает РИА Новости.

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