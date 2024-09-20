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Царьград

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Пашинян, сидя на двух стульях, сделал новое заявление об отношениях с Россией

Пашинян, сидя на двух стульях, сделал новое заявление об отношениях с Россией

Армения не намерена разрывать экономические связи с Россией. По крайней мере так утверждает армянский премьерПремьер-министр Армении заверил, что не намерен разрывать отношения с Россией или Евразийским экономическом союзом (ЕАЭС).

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Комментарии
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Игорь Васиков
Пашинян-то в минусе не будет, а на армян ему плевать.
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