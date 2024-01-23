Владельцем главного юрлица «Яндекса» в России стало калининградское МКАО

Владельцем главного юрлица «Яндекса» в России вместо нидерландской Yandex N.V стало калининградское МКАО, которое было зарегистрировано в CAP в конце 2023 года, пишут «РИА Новости» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.
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