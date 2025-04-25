Настоящий Рагнарёк: учёные нашли следы древнего апокалипсиса в кольцах деревьев Ирина ВальковаВ далёком прошлом, когда письменность ещё не охватила север Европы, а мир объяснялся мифами и сказаниями, что-то пошло не так.
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