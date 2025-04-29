Главу подведомственного ФНС предприятия арестовали за взятки

В Москве суд принял решение об аресте генерального директора компании «Налог-сервис», которая находится под контролем Федеральной налоговой службы (ФНС), Романа Филимошина, а также его заместителя Дмитрия Шалаева.
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