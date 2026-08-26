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Россиянам объяснили, где и как будет применяться цифровой рубль

Россиянам объяснили, где и как будет применяться цифровой рубль

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Цифровой рубль будет использоваться исключительно как средство расчета. О новой форме национальной валюты в беседе с НСН 26 августа рассказал президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян.

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