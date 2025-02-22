Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Гудбай Омэріка": Новый флешмоб ВСУ довёл русских до слёз. Боевикам дали лишь один совет

"Гудбай Омэріка": Новый флешмоб ВСУ довёл русских до слёз. Боевикам дали лишь один совет

Царьград Фото: Freepik Новый флешмоб ВСУ довёл русских до слёз… смеха. Пользователи смотрят неимоверно смешные видео, снятые украинскими боевиками и с хохотом дают главный совет.

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Комментарии
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Семен Демин
Скоро укры и желто-блакитный будут жечь.
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6 час.
alik3456 Джексон
То есть квадроёберов...
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2 час.
alik3456 Джексон
Шмяк.......
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2 час.
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