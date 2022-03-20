Америка взмолилась. Русская красная кнопка сделала своё дело

Фото: Haditha26, Elena Schweitzer / Shutterstock.com Игорь Пшеничников Даже неискушенному в политике человеку бросается в глаза одно настораживающее обстоятельство: в последнее время хозяин Белого дома постоянно твердит о третьей мировой войне.
Фото: Haditha26, Elena Schweitzer / Shutterstock.com Игорь Пшеничников Даже неискушенному в политике человеку бросается в глаза одно настораживающее обстоятельство: в последнее время хозяин Белого дома постоянно твердит о третьей мировой войне.
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