БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Америка взмолилась. Русская красная кнопка сделала своё дело

Америка взмолилась. Русская красная кнопка сделала своё дело

Фото: Haditha26, Elena Schweitzer / Shutterstock.com Игорь Пшеничников Даже неискушенному в политике человеку бросается в глаза одно настораживающее обстоятельство: в последнее время хозяин Белого дома постоянно твердит о третьей мировой войне.

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