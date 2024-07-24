LG U+ выходит из темы NFT

Дочка корейской корпорации LG, крупнейший мобильный оператор, закрыл веб-сайт, посвященный NFT. Компания LGU+ выпускала NFT, опубликовала дорожную карту развития этого бизнеса, а также управляла Discord-каналом для покупателей уникальных токенов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии