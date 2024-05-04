В РФС назвали двойными стандартами ситуацию с отстранением России и Израиля

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил о двойных стандартах Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по поводу отстранения футбола России и Израиля.
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