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«Челси» за 15 млн долларов покупает вратаря Слонину. Он присоединится к клубу 1 января

«Челси» покупает вратаря Габриэля Слонину за 15 млн долларов. По информации журналиста Фабрицио Романо, лондонский клуб договорился с «Чикаго Файр» о трансфере 18-летнего голкипера за 15 млн долларов (около 14,6 млн евро).

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