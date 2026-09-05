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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Круговой о падении Соболева после удара в лицо в матче «Зенит» – ЦСКА: «Больше рисует же, нет?»

Защитник ЦСКА Данил Круговой поделился мнением об эпизоде с неназначенным пенальти в пользу « Зенита » в матче 7-го тура Альфа-Банк РПЛ (2:1).

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