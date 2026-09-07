Кличко временно запретил развлекательные мероприятия в Киеве вне укрытий

Глава Киева Виталий Кличко сообщил о новых мерах из-за обострения обстановки в городе. Начиная с 10 сентября в столице временно нельзя проводить концерты, праздники и спортивные состязания на улице и в зданиях, где нет бомбоубежищ.
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