Неделя в Поморье начнётся с туманной и снежной погоды

Согласно прогнозу Северного УМГС, температура воздуха сегодня в регионе опустится до -13,-18 градусовСогласно прогнозу Северного УМГС, температура воздуха сегодня в регионе опустится до -13,-18 градусовСиноптики обещают небольшой снег — местами, а также изморозь и утренний туман.
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