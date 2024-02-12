Неделя в Поморье начнётся с туманной и снежной погоды

Согласно прогнозу Северного УМГС, температура воздуха сегодня в регионе опустится до -13,-18 градусовСогласно прогнозу Северного УМГС, температура воздуха сегодня в регионе опустится до -13,-18 градусовСиноптики обещают небольшой снег — местами, а также изморозь и утренний туман.