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ИИ поможет МВД выявлять каналы незаконной миграции

В России создают аналитический центр для контроля ситуации в сфере миграции. Как сообщили в МВД, он будет использовать искусственный интеллект, в том числе для мониторинга СМИ и социальных сетей, выявления каналов незаконной миграции и связанных с ней преступлений.

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