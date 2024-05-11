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Гвардиола о сухой траве на стадионе «Фулхэма»: «Это совсем другая игра, нужно адаптироваться. Это как играть на «Уимблдоне» и на «Ролан Гаррос» – покрытие разное»

Сегодня «Фулхэм» примет «Манчестер Сити» в матче 37-го тура АПЛ. Начало – в 14:30 по московскому времени.

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