15 научных открытий в области здоровья кишечника, которые могут изменить все взгляды врачей на болезни и здоровье

Новый взгляд на здоровье Новые исследования, подобные представленным на недавнем Всемирном саммите «Микробиота кишечника для здоровья», организованном Американской гастроэнтерологической ассоциацией (AGA), проливают свет на то, как микробиом кишечника может быть секретным ключом к улучшению здоровья и профилактике заболеваний.