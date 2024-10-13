15 научных открытий в области здоровья кишечника, которые могут изменить все взгляды врачей на болезни и здоровье

Новый взгляд на здоровье Новые исследования, подобные представленным на недавнем Всемирном саммите «Микробиота кишечника для здоровья», организованном Американской гастроэнтерологической ассоциацией (AGA), проливают свет на то, как микробиом кишечника может быть секретным ключом к улучшению здоровья и профилактике заболеваний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)