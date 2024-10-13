Международный м...
ГлавнаяНовости медицины
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Международный медицинский центр Top Rambam

911 подписчиков

15 научных открытий в области здоровья кишечника, которые могут изменить все взгляды врачей на болезни и здоровье

15 научных открытий в области здоровья кишечника, которые могут изменить все взгляды врачей на болезни и здоровье

Новый взгляд на здоровье Новые исследования, подобные представленным на недавнем Всемирном саммите «Микробиота кишечника для здоровья», организованном Американской гастроэнтерологической ассоциацией (AGA), проливают свет на то, как микробиом кишечника может быть секретным ключом к улучшению здоровья и профилактике заболеваний.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх