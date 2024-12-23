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Петербургский дневник

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Инвесткомпания Fort Group создаст паевой фонд недвижимости с ТЦ в Петербурге и Москве

Инвесткомпания Fort Group создаст паевой фонд недвижимости с ТЦ в Петербурге и Москве

Его стоимость составит несколько десятков миллиардов рублей Петербургская инвестиционная компания Fort Group (FG), специализирующаяся на управлении торговыми и коммерческими объектами, готовится к запуску паевого фонда недвижимости.

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