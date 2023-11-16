Subaru Forester шестого поколения: оплот традиционализма

Subaru Forester шестого поколения: оплот традиционализмаНынешний «пятый» Forester продержался в строю менее шести лет и уже готов уступить место новой модели: кроссовер шестого поколения дебютировал сегодня на автосалоне в Лос-Анджелесе.
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