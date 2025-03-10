Пришло время менять или разгромить европейских пигмеев – Караганов

Европа утратила страх перед войной. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почётный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии