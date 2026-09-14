В Покрово-Пригородном в ДТП погиб водитель электровелосипеда

В Покрово-Пригородном случилось ДТП со смертельным исходом. Авария произошла 13 сентября днём. Как стало известно, 37-летний водитель электровелосипеда выезжал со второстепенной дороги и не пропустил автомобиль "Skoda Octavia", который двигался по главной дороге.