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Новости Тамбова

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В Покрово-Пригородном в ДТП погиб водитель электровелосипеда

В Покрово-Пригородном в ДТП погиб водитель электровелосипеда

В Покрово-Пригородном случилось ДТП со смертельным исходом. Авария произошла 13 сентября днём. Как стало известно, 37-летний водитель электровелосипеда выезжал со второстепенной дороги и не пропустил автомобиль "Skoda Octavia", который двигался по главной дороге.

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