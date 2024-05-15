Генерал Ришу: ВСУ вынуждены перебрасывать войска из-под Авдеевки к Харькову

Военный эксперт и генерал французских Вооружённых сил Николя Ришу обратил внимание на то, что наступательные манёвры Армии Российской Федерации на Харьковщине заставили киевский режим стягивать отряды от Авдеевского и Артёмовского участков к областному центру.