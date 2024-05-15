Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 960 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Teodor
    А при попытке к бегству нужно бы долго и мучительно ликвидировать нацистов, хоть и "поваров и водителей".Shot: Сдавшиеся в...
  • Серж Южанин
    После этого надо и тех троих ликвидировать!!!Shot: Сдавшиеся в...
  • Махамбет Толеугазин
    ...  бендерлогов в плен не брать ...«Военное дело»: В...

Генерал Ришу: ВСУ вынуждены перебрасывать войска из-под Авдеевки к Харькову

Генерал Ришу: ВСУ вынуждены перебрасывать войска из-под Авдеевки к Харькову

Военный эксперт и генерал французских Вооружённых сил Николя Ришу обратил внимание на то, что наступательные манёвры Армии Российской Федерации на Харьковщине заставили киевский режим стягивать отряды от Авдеевского и Артёмовского участков к областному центру.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх