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Регионы России

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Макс Дауман повторил рекорд Вэйна Руни, сделав дубль в 16 лет за «Арсенал»

Макс Дауман повторил рекорд Вэйна Руни, сделав дубль в 16 лет за «Арсенал»

Встреча с «Ипсвичем» завершилась со счетом 4:2 в пользу гостевой команды, а голы Макса пришлись на 7-ю и 47-ю минуты игры.

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