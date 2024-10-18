ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР
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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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  • Эльдар Алиев
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ВДНХ приглашает участников СВО и их семьи на бесплатные экскурсии

ВДНХ приглашает участников СВО и их семьи на бесплатные экскурсии

Власти города поддерживают бойцов и их семьи Участники СВО, а также их семьи, могут бесплатно посетить Музей кино и Музей Востока и прочие площадки на ВДНХ в рамках акции «Музейная неделя», которая пройдет с 19 по 25 октября.

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