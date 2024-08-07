Возможно ли законом обуздать рост цен на «коммуналку» на 5 лет вперед, если неясно, что будет через полгода

С учетом ежегодной индексации тарифы на жилищно-коммунальные ресурсы (отопление, водоснабжение, очистка сточных вод, электроэнергия, газ, вывоз мусора) будут определяться законом не менее чем на пять лет вперед.
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