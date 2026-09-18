В Крыму резко сократился выпуск вина

Производство вина в Крыму по итогам восьми месяцев года заметно снизилось. Как пишут «Аргументы недели» со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль, выпуск тихих вин сократился почти на четверть.
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