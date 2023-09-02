Восьмая ракетка мира Андрей Рублев обыграл Артура Риндеркнеша в третьем круге US Open – 3:6, 6:3, 6:1, 7:5.
Популярные статьи
- Живущий в США Нигматуллин не собирается возвращаться в РФ: «Я люблю Россию, но пора бы задуматься о пенсии на берегу океана»
- Виталий Фридзон, Александр Овечкин и Ольга Бузова приняли участие в открытии караоке-бара в Москве
- «Те, кто аплодирует сексуальному насилию, не должны оставаться на своих постах». Вице-премьер Испании о реакции тренеров мужской и женской сборных на речь Рубиалеса
Свежие комментарии