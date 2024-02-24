Politico рассказало о мрачной атмосфере в офисе Зеленского из-за проблем с военной помощью США

При этом почти все в команде президента Украины убеждены, что поддержка все-таки поступитВ офисе президента Украины Владимира Зеленского в последние недели царит «довольно мрачная атмосфера» из-за проблем с согласованием военной помощи в Конгрессе США, сообщает газета Politico со ссылкой на источник.