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Politico рассказало о мрачной атмосфере в офисе Зеленского из-за проблем с военной помощью США

Politico рассказало о мрачной атмосфере в офисе Зеленского из-за проблем с военной помощью США

При этом почти все в команде президента Украины убеждены, что поддержка все-таки поступитВ офисе президента Украины Владимира Зеленского в последние недели царит «довольно мрачная атмосфера» из-за проблем с согласованием военной помощи в Конгрессе США, сообщает газета Politico со ссылкой на источник.

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