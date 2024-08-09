Усатый-полосаты...
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Усатый-полосатый 😺

14 340 подписчиков

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Свежие комментарии

  • Элеонора Коган
    Их бы взять в дм и покормить. А они молодцы, открыли холодильник и подкрепились найденной рыбкой!!!!Воры)
  • Элеонора Коган
    А как же кошечки, вернулись?Воры)
  • Элеонора Коган
    Спасибо вам, Олег!!!Машинист спас не только человеческие жизни, но и котёночка с собачкой!!!!Поезд

Поезд

Поезд

Он работал машинистом. На пригородной электричке. Город был большой и пригородов было много, а поэтому.

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Комментарии
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valentina sergeeva
Вот что мне нравится в Ваших рассказах, так это, сквозящая с каждого слова, доброта. Но... с рваными предложениями надо всё-таки что-то делать. Извините. А за рассказы спасибо.
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12 час.
Элеонора Коган
Спасибо вам, Олег!!!Машинист спас не только человеческие жизни, но и котёночка с собачкой!!!!
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3 час.

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