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Мы соседи по планете

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25 людей, которых взросление и уход за собой превратили в настоящих красавчиков

25 людей, которых взросление и уход за собой превратили в настоящих красавчиков

Удивительно, что с людьми могут сотворить чувство стиля и уход за собой. Как правило, ценность одного и второго осознается во время и после взросления, наверное поэтому редко когда можно увидеть настолько яркие трансформации, которые происходят с подростками.

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