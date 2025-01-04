Украинский военнопленный Жигалкин отказался от обмена

Пленный солдат 110-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) и бывший участник антитеррористической операции (АТО) в составе украинской армии Александр Жигалкин рассказал ТАСС о желании отказаться от обмена пленными и остаться на территории России.