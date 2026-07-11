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Экс-премьер Испании о матче с Францией: «У них потрясающий состав – правда, без французов. У меня предчувствие, что мы победим»

Бывший премьер-министр Испании Мариано Рахой поделился своими рассуждениями о предстоящем матче сборной страны с Францией в 1/2 финала ЧМ-2026 .

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