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Вечерний Новосибирск

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Облаву на захвативших дома цыган устроили силовики Новосибирска

Облаву на захвативших дома цыган устроили силовики Новосибирска

Цыгане облюбовали несколько ветхих деревянных домов в 1-м Кирпичном переулке Октябрьского района. Первым делом после заселения захватчики принялись обворовывать местных жителей и угрожать им физической расправой.

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