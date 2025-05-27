Облаву на захвативших дома цыган устроили силовики Новосибирска

Цыгане облюбовали несколько ветхих деревянных домов в 1-м Кирпичном переулке Октябрьского района. Первым делом после заселения захватчики принялись обворовывать местных жителей и угрожать им физической расправой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии