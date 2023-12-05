5 декабря в России отмечается День добровольца (волонтера). В Москве на выставке «Россия» в этот день состоится Международный форум гражданского участия «МыВместе», а также пройдет награждение победителей одноименной премии и победителей в специальной номинации 2023 года «Наставничество года».