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День добровольца

5 декабря в России отмечается День добровольца (волонтера). В Москве на выставке «Россия» в этот день состоится Международный форум гражданского участия «МыВместе», а также пройдет награждение победителей одноименной премии и победителей в специальной номинации 2023 года «Наставничество года».

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