Бастрыкин поручил возбудить дело по нападению стаффорда на женщину

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело по факту нападения собаки на жительницу Екатеринбурга и представить доклад о ходе и результатах его расследования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии