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Бастрыкин поручил возбудить дело по нападению стаффорда на женщину

Бастрыкин поручил возбудить дело по нападению стаффорда на женщину

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело по факту нападения собаки на жительницу Екатеринбурга и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

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