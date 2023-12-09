В Чувашии сотрудники Госавтоинспекции оказывают помощь водителям, попавшим в сложную ситуацию из-за сильных морозов

В Чувашской Республике в ночь на 9 декабря столбик термометра опускался до 30 градусов мороза. На дорогах республики сотрудники Госавтоинспекции оказывали помощь водителям, чья техника выходила из строя, и промедление могло привести к серьезным последствиям.